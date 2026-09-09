(ANSA) - ROMA, 09 SET - Le temperature estive fuori scala, la guerra in Medio Oriente e quella in Ucraina dove non s'intravede una tregua, lo scontro che continua sui dazi: sono i motivi per cui i mercati hanno portato a quattro ulteriori rialzi dei tassi entro il 2027 la loro scommessa su quella che sarà la risposta della Bce allo scenario d'inflazione. Gli swap prezzano circa 90 punti base di stretta monetaria complessiva entro dicembre 2027, con il tasso sui depositi che salirebbe al 3,25% dal 2,25% attuale. Stessa scommessa sulla Bank of England, che salirebbe al 4,75%. Il mercato dà per virtualmente acquisita una stretta da un quarto di punto domani da parte della Bce. L'inflazione dell'area euro al 3,3% ha raggiunto i massimi di tre anni e la crescita, a 0,6% nel quarto trimestre, è al livello più forte dal secondo trimestre del 2022. (ANSA).