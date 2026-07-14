(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La Bce ha selezionato 36 banche e payment service provider, fra oltre 50 candidature, per il progetto pilota con cui, nella seconda metà del 2027, eseguirà i primi test sulle funzionalità dell'euro digitale. Lo comunica la banca centrale. Fra i 36 partecipanti 8 sono italiani - Poste Italiane, Montepaschi, Isybank di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Nexi, Satispay, Numia, Banca Sella - oltre a istituti come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, SumUp, Worldline. Daranno accesso a migliaia di dipendenti della Bce e delle banche centrali nazionali - fra cui la Banca d'Italia - a una 'versione Beta' di euro digitale da utilizzare online, al pos con negozi selezionati, o nei pagamenti da individuo a individuo. "Il forte interesse del mercato mostra la voglia del settore privato di misurarsi attivamente e avanzare velocemente", sottolinea Piero Cipollone, che presiede la task force di alto livello sull'euro digitale. (ANSA).