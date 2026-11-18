(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Due anni di sorveglianza speciale con il divieto di dimora a Torino e nei comuni della Valle di Susa su cui ricadono i cantieri del Tav: questa la richiesta formulata dalla procura per Gianluca Millesimo, giovane attivista di area autonoma considerato un esponente di spicco dell'ex centro sociale Askatasuna. "Non chiedo - ha detto il pm Davide Pretti - che gli sia impedito di svolgere attività politica. Chiedo, dal momento che è uno dei leader del collettivo, che non prenda parte a quelle manifestazioni violente che a Torino sono ormai una costante". La sorveglianza speciale, secondo il magistrato, dovrà essere accompagnata da "prescrizioni classiche" come "presentarsi alla polizia in risposta a una convocazione", o il divieto di "associarsi a persone condannate". (ANSA).