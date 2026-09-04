(ANSA) - NEW YORK, 04 SET - Attraverso un legale l'ex anchor della Fox Maria Bartiromo ha smentito di essere stata licenziata: in una dichiarazione al Daily Mail l'avvocato Bryan Freedman, che rappresenta la giornalista, ha definito "irresponsabili" le notizie secondo cui Bartiromo sarebbe stata messa alla porta dopo oltre 12 anni alla rete di Rupert Murdoch. "Abbiamo le prove e abbiamo i testimoni, e tutto verrà fuori, in tribunale o per altre vie. Chi ha riferito del suo presunto licenziamento, o ha rilanciato gli incredibili elementi su cui si basa questa ricostruzione fantasiosa, ha dimostrato un'assoluta e sconsiderata noncuranza per la verità", ha aggiunto il legale. (ANSA).