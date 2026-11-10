(ANSA) - MATERA, 10 NOV - "Vogliamo che chi torna in Basilicata alla scoperta delle proprie radici diventi un ambasciatore del territorio, capace di promuoverne le eccellenze oltre i confini regionali e nazionali e di generare nuove opportunità economiche e di investimento". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell'inaugurazione della quinta edizione di 'Roots-in', la Borsa internazionale del Turismo delle origini, a Matera. "Il turismo delle radici - ha aggiunto il governatore lucano - deve andare oltre il semplice ritorno nostalgico nei luoghi d'origine. Vogliamo trasformare il legame con la propria terra in un'occasione concreta di sviluppo, capace di produrre benefici duraturi per l'economia regionale". Il presidente della Regione Basilicata ha quindi sottolineato il peso crescente del turismo nell'economia lucana, richiamando i dati della Banca d'Italia a sostegno della necessità di continuare a investire nel settore. "I dati sono incoraggianti: parliamo di un incremento del turismo del 4,6% e di un dato dell'1,5% riferito al Pil regionale. Numeri che ci spingono a continuare a investire nel turismo e nella cultura. La presenza di numerosi operatori internazionali - ha concluso Bardi - dimostra il valore di Roots-In per una regione che punta a farsi conoscere, attrarre investimenti e offrire nuove opportunità, soprattutto ai giovani". (ANSA).