(ANSA) - TRIESTE, 08 OTT - E' arrivata questa mattina a Trieste la nave Amerigo Vespucci, per la tappa conclusiva del "Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America 2026", ormeggiata al Molo Bersaglieri accanto alla Stazione Marittima. Dal pomeriggio a bordo si svolgeranno diversi appuntamenti e conferenze. Questa mattina, ad attenderla sulle Rive di Trieste, c'era un pubblico numeroso, che ha immortalato con foto e video il ritorno della nave in città, e l'ormeggio al Molo Bersaglieri. (ANSA).