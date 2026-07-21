(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - Due ragazzi di 21 e 35 anni sono stati soccorsi ieri pomeriggio dai militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, dopo essere finiti nelle acque lagunari antistanti il Lido di Venezia a seguito dell'affondamento del barchino su cui si trovavano. L'intervento è avvenuto nei pressi dell'approdo di Santa Maria Elisabetta. Durante la navigazione, il mezzo dei due uomini ha subito un improvviso cedimento strutturale dello scafo ed è affondato in pochi istanti. A lanciare l'allarme è stato un natante di passaggio, e immediatamente i due sono stati raggiunti da una motovedetta della Guardia di finanza, impegnata nel dispositivo di sicurezza predisposto a tutela dello yacht dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta. Gli uomini sono stati recuperati senza conseguenze e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il natante. (ANSA).