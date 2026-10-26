(ANSA) - SIRACUSA, 26 OTT - Unità navali della Guardia di finanza sono intervenute nel porto di Augusta (Siracusa), dove due imbarcazioni a vela, una battente bandiera polacca e l'altra francese, della Global Sumud flotilla, stavano ostacolando l'ingresso in porto della Sunaid X una motonave mercantile, battente bandiera portoghese, che trasportava armi da Livorno per la base militare di Sigonella. La stessa imbarcazione era stata fermata il 22 ottobre scorso a Livorno per impedire che entrasse in porto. L'intervento è scattato dopo la segnalazione della capitaneria di porto. La sala operativa del reparto operativo aeronavale ha disposto l'invio in zona di due pattugliatori da Siracusa e Catania. Poco dopo si è aggiunta una terza imbarcazione. Durante l'operazione, coordinata dalla sala operativa in costante raccordo con il comando provinciale di Siracusa, la prefettura e la questura, i militari sono riusciti far entrare in porto la motonave. I dieci occupanti delle imbarcazioni, cinque italiani e cinque stranieri di nazionalità irlandese, greca, svizzera, francese e statunitense, sono stati denunciati per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. (ANSA).