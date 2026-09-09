(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Trovo intollerabile che, ancora oggi, le inverosimili e ridicole affermazioni di persone che si sono macchiate dei delitti più efferati — e che oggi parlano addirittura da uomini liberi — vengano utilizzate per alimentare l'ennesima damnatio memoriae contro mio padre". Lo dichiara Barbara Berlusconi in merito alle frasi del boss Giovanni Brusca, sentito come testimone al processo di Firenze. "Da oltre trent'anni - aggiunge - si inseguono teoremi, suggestioni e sospetti alimentati dalle solite procure. Le prove, invece, continuano a mancare. Il processo Baiardo - prosegue - si è trasformato in un processo bis sulle stragi del '93-'94, riesumando accuse contro Berlusconi e Dell'Utri già archiviate. Una vicenda giudiziaria semplicemente surreale. Mio padre non può più difendersi. Proprio per questo continueremo a farlo noi, ogni volta che sarà necessario". (ANSA).