(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Dopo il gravissimo episodio della pubblicazione di una foto del sottosegretario Siracusano modificata con l'IA da parte del generale Vannacci per screditare l'immagine dell'esponente di governo, lancio un appello alle forze di maggioranza e opposizione a non usare volti e voci modificati dall'intelligenza artificiale in campagna elettorale come farà il nostro partito". Lo dichiara in qualità di responsabile della Comunicazione di Forza Italia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini. "Utilizzare la mistificazione di contenuti rivolti agli elettori - dice Barachini - significa tradire i cittadini. Il compito della politica è, viceversa, rafforzare il legame democratico e la partecipazione alla vita pubblica consolidando il rapporto di fiducia tra l'elettore e i suoi rappresentanti. Il mio appello - sottolinea Barachini - segue la via italiana tracciata da questo governo sull'intelligenza artificiale, introducendo il reato del deepfake". (ANSA).