(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Una campagna "dedicata alle persone che partecipano a grandi eventi, ai concerti, sia all'aperto che al chiuso. Siamo stati tutti toccati da una tragedia come Crans-Montana e siamo ovviamente attenti che intanto chi organizza e gestisce questi eventi assicuri tutte le protezioni. Ovviamente il primo nostro interesse è garantire la sicurezza di qualsiasi persona che partecipi" e con questo spot "incoraggiamo anche una forma di autotutela di chi partecipa a un evento, quello di verificare sempre dove sono le uscite di sicurezza in queste occasioni". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, ha lanciato così la campagna di comunicazione istituzionale "Seguimi, puoi salvarti" realizzata e diffusa dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio, su iniziativa del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del ministero dell'Interno per sensibilizzare la popolazione e i giovani in particolare sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Il primo spot, in onda da oggi, indica i comportamenti più corretti da attuare nei luoghi pubblici affollati: identificare le uscite di emergenza che devono essere lasciate sempre libere e, in caso di pericolo, allontanarsi utilizzando il cellulare principalmente per chiamare i soccorsi, il 112 (il numero unico d'emergenza) o il 115 (il numero unico nazionale di soccorso dei Vigili del Fuoco in Italia). Si prevede una diffusione con diversi flight su tv e radio Rai, di cui il primo questa estate con oltre 70 passaggi in TV e Radio in un periodo particolarmente denso di eventi molto partecipati. Sarà inoltre pubblicata sui social Meta in collaborazione tra Die e Vigili del fuoco. "Rivolgo anche un appello a chi gestisce luoghi pubblici, dalla Siae a Assoconcerti - aggiunge Barachini - ai tanti giovani per i quali è fondamentale, prima di dare spazio al divertimento, non perdere mai di vista le uscite di emergenza e a cantanti che hanno un seguito fortissimo nei loro live. Cantanti come Ultimo, ai quali chiediamo di ricordare sempre ai loro fan di individuare subito le uscite di sicurezza, prima di vivere a pieno un concerto". "L'obiettivo - ha sottolineato il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco - è sensibilizzare tutti, e in particolare i più giovani, con un messaggio di divertimento responsabile per costruire una cultura della sicurezza. Un impegno reso ancora più urgente dal ricordo doloroso delle tragedie che hanno colpito la comunità nei mesi scorsi, su tutti i fatti drammatici di Crans-Montana. Attraverso questa campagna il ministero dell'Interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco mettono a disposizione un patrimonio prezioso di competenze per prevenire i rischi negli ambienti affollati come di fronte alle emergenze naturali. 'Seguimi, puoi salvarti' è lo slogan e l'invito a fidarsi del consiglio di chi ogni giorno difende la vita dei cittadini, affinché ci si possa divertire in sicurezza con una piccola attenzione e cura per la propria persona e per i propri amici". (ANSA).