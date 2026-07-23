(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Aiutare i giovani studenti a conoscere l'informazione attraverso la lettura dei quotidiani e dei periodici rappresenta un contributo determinante per la formazione della loro consapevolezza, del loro senso civico e della partecipazione democratica. La misura che consente a tutte le scuole di abbonarsi con un sostegno pubblico che copre il 90% dei costi va in questa direzione". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, annunciando il via libera al contributo per l'acquisto di giornali per circa 1040 scuole. Il provvedimento adottato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria - spiega la nota - approva l'elenco delle scuole cui è riconosciuto, per l'anno scolastico 2025/2026, il contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Una misura prevista dall'articolo 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), che ha semplificato la legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il contributo rimborsa fino al 90% delle spese sostenute. Con successivi decreti si provvederà alla liquidazione del contributo alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie. (ANSA).