(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Siamo in Europa con la forte consapevolezza che la strada principale per affrontare il tema dei rapporti con le big tech è quella europea. Non abbiamo un social network o una piattaforma europea, quindi l'Europa può costituire un argine". Lo ha sottolineato il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, all'incontro "Articolo 21: il diritto di sapere. Stampa, libri, radio e Tv uniti nel garantire informazione e cultura ai cittadini". Barachini ha menzionato la nascita del "primo fondo di cinque miliardi e mezzo dedicato anche alle news, che costituisce la prima iniziativa europea di tale portata, perché per le news finora ci sono stati solo bandi sporadici". "Quando andavamo ai primi incontri europei e parlavamo del sostegno pubblico all'informazione venivamo guardati qualche anno fa con un po' di sufficienza, perché pensavano al sostegno pubblico a un settore privato - ha aggiunto -. Oggi Germania e Francia e non solo ci chiedono come operiamo a tutela del pluralismo tramite il sostegno pubblico. Io lo difendo, l'ho difeso dal primo giorno dell'insediamento il sostegno pubblico, perché non è un sostegno a un settore privato, ma alla democrazia e al racconto democratico". (ANSA).