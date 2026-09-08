(ANSA) - ROMA, 08 SET - La comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia dalle Pmi italiane compiono qualche progresso ma restano "migliorabili". E' quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. "Il punteggio medio di alfabetizzazione finanziaria resta migliorabile (74 punti su 100) anche se leggermente aumentato rispetto all'indagine del 2021, grazie ai progressi nelle componenti relative ai comportamenti e agli atteggiamenti finanziari" si legge. "Permangono tuttavia difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base". (ANSA).