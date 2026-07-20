(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Calano le frodi sui bonifici instantanei grazie anche al funzionamento delle misure di prevenzione come la verifica dell'Iban del beneficiario e a una maggiore attenzione della clientela. L'ultimo rapporto stilato dalla Banca d'Italia per il secondo semestre 2025 certifica ancora un maggior tasso di frode rispetto ai bonifici 'tradizionali' ma in sostanziale riduzione (-38% rispetto ai primi sei mesi dello sorso anno e -53% rispetto al secondo semestre 2024). Evidenze analoghe emergono con riferimento al tasso di frode calcolato sul numero di operazioni: 0,012% per i bonifici istantanei (-40% dal semestre precedente e -57% rispetto allo stesso periodo del 2024) e 0,002% per quelli ordinari. (ANSA).