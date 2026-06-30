(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Continuano a essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. E' quanto emerge dalle statistiche dalla Banca d'Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. I valori crescono se si considerano anche le spese accessorie come le spese di istruttoria, le commissioni e la polizza. Nel Mezzogiorno inoltre è inferiore alla media nazionale la quota di prestiti concessa alle sole donne (18,4% contro 20,1%) a fronte di quelli per i soli maschi (34,9% oltre a 46% cointestazioni). (ANSA).