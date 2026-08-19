(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Nei dodici mesi a giugno 2026 il conto corrente dell'Italia ha registrato un surplus di 30,4 miliardi di euro, l'1,3% del Pil, contro i 20,7 miliardi (0,9% del Pil) di un anno prima. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione sulla bilancia dei pagamenti. "Al miglioramento hanno contribuito l'aumento dell'avanzo delle merci (54,6 miliardi, da 47,7) e il ritorno in surplus della componente dei redditi primari (4 miliardi, da -2,5); sono invece peggiorati il deficit dei servizi (-8 miliardi, da -5,7) e quello dei redditi secondari (-20,2 miliardi, da -18,8)". (ANSA).