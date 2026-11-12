(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La norma della manovra che rateizza in dieci ratea annuali i crediti del superbonus 2023, "contribuisce a contenere la dinamica del debito pubblico nel 2027" e "potrebbe produrre impatti significativi sul conto economico" delle banche nel bilancio 2026. Lo afferma il capo del dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia Andrea Brandolini in audizione al Parlamento sulla manovra. "Vanno valutati i possibili effetti sui contratti di rivendita posti in essere da alcuni intermediari per smaltire i crediti acquistati in eccedenza alle imposte compensabili" ha rilevato. "Per le imprese non finanziarie, soggette anch'esse alla norma, la rateizzazione potrebbe influenzare la liquidità". In generale, ha detto "il maggiore prelievo" previsto dalle misure della Manovra sulle banche e assicurazioni "incide su comparti che presentano condizioni reddituali e patrimoniali solide. Ciò non riduce tuttavia l'importanza di un quadro normativo stabile e prevedibile: modifiche frequenti o inattese della tassazione accrescono l'incertezza e condizionano le scelte di investimento degli operatori". (ANSA).