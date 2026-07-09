(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Sale a maggio il tasso sui nuovi mutui casa stipulati dalle famiglie che sfiora il 4%. Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia il tasso annuale effettivo globale (Taeg) si è collocato al 3,96 per cento (3,91 nel mese precedente). Il tasso per i nuovi finanziamenti di credito al consumo si è collocato al 10,37 per cento (10,41 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,67 per cento (3,56 nel mese precedente). Al contrario o tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,65 per cento (come nel mese precedente). (ANSA).