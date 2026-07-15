(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Lo scorso maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 26,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.181,1 miliardi". Lo indica la Banca d'Italia spiegando che "l'incremento riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (13,4 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (9,5 miliardi, a 51,9), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (3,6 miliardi)". A maggio "le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 44,7 miliardi, in aumento del 2,6% (1,1 miliardi)" rispetto a maggio 2025. (ANSA).