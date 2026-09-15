(ANSA) - ROMA, 15 SET - A luglio il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 1,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.205,8 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica 'Finanza Pubblica'. Il decremento riflette l'avanzo di cassa (16,1 miliardi), parzialmente compensato sia dall'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,0 miliardi, a 75,7) sia dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,5 miliardi). La vita media residua del debito - immutata rispetto al mese precedente - è risultata pari a 7,9 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 16,6% (dal 16,7 del mese precedente). A giugno (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta dai non residenti è aumentata al 36,1% e quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) è aumentata al 14,6% (dal 35,9 e dal 14,5 per cento, rispettivamente). A luglio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 73,5 miliardi, in aumento del 7,5 per cento (5,2 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2025 anche per effetto del versamento una-tantum di un'imposta sostitutiva per l'affrancamento di alcune riserve indisponibili delle banche. Nei primi sette mesi del 2026 le entrate tributarie sono state pari a 334,4 miliardi, in aumento del 2,7 per cento (8,8 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).