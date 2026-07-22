(ANSA) - TERNI, 22 LUG - "Le attrezzature ritrovate purtroppo non appartengono alla Procura della Repubblica. Siamo quindi di fronte a un caso politico-malavitoso": a denunciarlo è il sindaco di Terni e presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, parlando con l'ANSA dopo il ritrovamento di alcune microspie all'interno della sede comunale di palazzo Spada. "Sono state trovate nelle stanze di assessori e le abbiamo consegnate all'Arma dei carabinieri, sporgendo denuncia sull'accaduto" ha aggiunto. Per il sindaco "non si tratta, nel caso di specie, di strumentazioni utilizzate dalla Procura". "E quindi la situazione si fa preoccupante - ha aggiunto - perché, come già avevo detto, se fosse stato un controllo dell'autorità giudiziaria, sarebbe rientrato in un compito istituzionale che la Procura svolge come meglio crede. Invece siamo di fronte a un caso politico-criminale, perché se ci sono delle cimici ben predisposte e installate in modo accurato nelle stanze del Comune di Terni, è chiaro che il problema diventa diverso e va oltre i fattori personali, toccando aspetti politici e criminosi". "Abbiamo già sporto una denuncia ai carabinieri e consegnato il materiale trovato" prosegue il sindaco. "In Comune cercheremo di fare una 'pulizia' ancora più approfondita - aggiunge - perché al momento le stanze di palazzo Spada non possono essere ritenute sicure per discutere di fatti di politica seri. Chiaramente ora entrano in gioco una serie di dubbi che riguardano tutti coloro che hanno avuto e hanno attualmente accesso alle stanze del Comune. Il lavoro svolto nell'installare i dispositivi è stato accurato, ha richiesto tempo e sicuramente nei locali è presente anche un apparecchio in grado di registrare quanto captato. Una strumentazione che potrebbe anche essere esterna al palazzo, anche se chi ha rilevato la presenza delle cimici afferma che potrebbe esistere una 'cabina di regia' interna in grado di ascoltare più ambienti a distanza. Nei prossimi giorni vedremo di capire meglio la situazione". (ANSA).