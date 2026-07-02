(ANSA) - TERNI, 02 LUG - Il presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della Procura che ipotizza un "pactum sceleris" per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'orvietano. Sono coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore. Solo a Bandecchi e all'altro funzionario pubblico verrebbe contestato il reato di corruzione. A tutti e tre quello di turbata libertà del procedimento. Numerose le perquisizioni eseguite anche presso una società di calcio dilettantistica. L'indagine riguarderebbe, infatti, la cessione delle quote della società calcistica all'Unicusano. (ANSA).