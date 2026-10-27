(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Il cda di Banco Bpm ha preso atto dei vincoli legali connessi alla posizione di socio di Mps e al relativo conflitto di interesse ritenendo quindi opportuno non partecipare all'assemblea dell'istituto senese del 29 ottobre. Lo fa sapere un portavoce dell'istituto di Piazza Meda, azionista di Mps con una quota del 3,7%. A quanto si apprende la decisione del consiglio è stata unanime. Giovedì l'assemblea di Mps si riunirà per votare sul piano messo a punto dall'amministratore delegato, Luigi Lovaglio, con l'obiettivo di resistere all'Opas di Intesa Sanpaolo. Il progetto, di cui fa parte anche un'offerta su Banco Bpm, appare destinato alla bocciatura per via dell'opposizione manifestata da molti azionisti del Monte. (ANSA).