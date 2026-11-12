(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Il cda di Banco Bpm "ha preso atto dei contenuti della lettera" del Credit Agricole in merito a una integrazione con le attività italiane dei francesi "e ha deliberato di avviare gli approfondimenti necessari per verificare, nell'interesse di tutti gli stakeholders della banca, la fattibilità della potenziale operazione, che potrebbe portare alla costituzione di un gruppo di primaria importanza nel panorama bancario italiano". La potenziale fusione, si legge in una nota, "determinerebbe la sostanziale perdita di contendibilità di Banco Bpm" per cui risulterà "essenziale" che il cda del Banco "possa sottoporre all'assemblea una proposta basata sull'adozione di criteri valutativi che riflettano adeguatamente la suddetta perdita di contendibilità nonché i punti di forza del modello di business della Banca", così da essere "in grado di raccogliere il massimo consenso possibile tra gli azionisti, anche ai fini del c.d. whitewash (l'esenzione dall'opa obbligatoria ndr), valorizzando in maniera adeguata il loro investimento". E' stato dato quindi mandato all'amministratore delegato, Giuseppe Castagna, di "avviare le discussioni" coi francesi "volte a verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni" per le nozze. Sempre oggi si è inoltre tenuta una riunione del comitato parti correlate "per dare avvio alle attività di propria competenza previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili". (ANSA).