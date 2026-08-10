Una giovane ballerina ha denunciato una violenza sessuale che, secondo il suo racconto, sarebbe avvenuta nel privé di un night club di Milano. La giovane ha riferito ai sanitari del 118 e ai carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul di essere stata costretta da un cliente ad avere un rapporto. La ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso della clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso e, successivamente, ha sporto denuncia. Nel frattempo i militari hanno bloccato il presunto responsabile, un cittadino albanese di circa 25 anni. Sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e verificare la versione fornita dalla giovane. (ANSA).