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(ANSA) - TEL AVIV, 28 GIU - "Il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana". La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del ministero degli Esteri del Bahrein. In una nota precedente, il ministero degli Affari Esteri del Bahrein sottolineava che "il continuo atteggiamento di sfida di Teheran nei confronti della volontà della comunità internazionale richiede una risposta ferma", invitando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite "a convocare con urgenza una sessione straordinaria e ad assumersi le proprie responsabilità garantendo l'attuazione della Risoluzione n. 2817 (2026), ponendo fine a questa aggressione continua e chiamandone gli autori a risponderne". (ANSA).