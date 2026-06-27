(ANSA) - MANAMA, 27 GIU - Il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di "sabotare gli sforzi di pace", dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il ministero degli Affari esteri del Bahrein ha condannato "l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani, in flagrante violazione della propria sovranità", e "attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace". (ANSA).