(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina in visita privata al Museo Filangieri in via Duomo a Napoli. Subito dopo, il Capo dello Stato ha raggiunto il vicino complesso monumentale dei Girolamini, visitando prima la biblioteca, tra le più antiche d'Italia e poi l'omonima chiesa, tornata interamente fruibile al pubblico dopo oltre 40 anni di chiusura e importanti lavori di restauro. Per Mattarella, all'uscita della chiesa di Girolomini, il saluto e gli applausi dei napoletani e dei tanti turisti che affollano il centro storico. Un vero e proprio bagno di folla che ha caratterizzato la seconda giornata del capo dello Stato nel capoluogo campano dopo la sua presenza alla partita di volley Italia-Svezia in piazza Plebiscito. (ANSA).