(ANSA) - CAGLIARI, 19 AGO - Ha partorito un cucciolo e poi è morto sulla spiaggia di Bucca e Strumpu, a Bari Sardo. Gli altri delfini si sono presi cura del suo piccolo appena nato e si sono allontanati con lui. Sulla battigia è rimasto il cadavere del mammifero: questo pomeriggio c'è stata la rimozione da parte di una squadra del Corpo forestale. Ma i bagnanti in questa storia forse hanno giocato un ruolo decisivo per la nascita del piccolo. Già da ieri il delfino nuotava troppo vicino agli scogli, in evidente difficoltà. E chi era in spiaggia questa mattina, vedendolo semi incagliato a qualche metro dall'arenile, lo ha aiutato in qualche modo a riprendere il largo per evitare che si arenasse. Un peso difficile da spostare. Ma in qualche modo il delfino - raccontano i testimoni - è riuscito a nuotare ancora. E forse è stata la mossa vincente. Perché il delfino è riuscito a quel punto a mettere alla luce il suo cucciolo. Poi, stremato, si è fermato e non si è più ripreso. E' stato ritrovato sul fondale. E gli stessi bagnanti lo hanno riportato a riva, ormai senza vita. Tutti commossi hanno assistito al suo "funerale": la squadra della Forestale lo ha issato su un mezzo meccanico e lo ha portato via. (ANSA).