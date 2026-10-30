(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Le fondazioni bancarie sono rimaste "sorprese" dall'aumento fiscale contenuto nella Manovra che "sembra essere fra i 60 e i 70 milioni di euro", una somma "che sembra modesta per il bilancio dello Stato" ma che si traduce nella rinuncia a progetti di filantropia degli enti "per 20mila ragazzi Neet (che non lavorono nè studiano) o di autonomia per 2000 persone disabili". Lo afferma il presidente dell'Acri Giovanni Azzone alla giornata del Risparmio secondo cui "mi aspetto eventuali prese di posizione di soggetti che avranno la riduzione dei benefici". (ANSA).