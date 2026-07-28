(ANSA) - NEW YORK, 27 LUG - Le sanzioni possono causare alla fine più danni dei bombardamenti al regime dell'Iran. Lo hanno riferito alcuni funzionari americani ad Axios, mettendo in evidenza come le informazioni di intelligence indicano una profonda crisi economica nel paese. "Gli iraniani vogliono fermare i bombardamenti e voglio soldi. Ma nell'ordine inverso, vogliono prima i soldi", ha osservato un funzionario americano. Secondo gli 007, all'Iran mancano i soldi per pagare le truffe e la benzina e il rischio è che ci sia una corsa alle banche per ritirare denaro. (ANSA).