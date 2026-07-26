(ANSA) - WASHINGTON, 26 LUG - Il massimo comandante militare Usa in Medio Oriente, l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, ha raccomandato lo stop dei bombardamenti nell'area dello Stretto di Hormuz "per raggiunti limiti della sua efficacia". Lo riporta Axios, in base a due fonti. La sua posizione, unita a quelle di altri consiglieri, ha influito sulla decisione presa venerdì dal presidente Donald Trump di sospendere gli attacchi Usa all'Iran. Si è trattato del riconoscimento, da parte dei consiglieri militari e civili del tycoon, dei limiti dell'azione manu militari, e nello specifico della campagna di attacchi aerei. (ANSA).