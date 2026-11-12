(ANSA) - WASHINGTON, 12 NOV - Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha ostacolato i tentativi di altri funzionari dell'amministrazione Trump di sanzionare e imporre restrizioni alle aziende sospettate di dirottare verso la Cina i chip per l'intelligenza artificiale prodotti da Nvidia. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo cui, per la terza volta nel 2026, il presidente americano Donald Trump ha autorizzato giovedì scorso un giro di vite contro le società sospettate di traffico illegale di microchip per l'intelligenza artificiale con Pechino, consultandosi prima con Elon Musk. Nell'amministrazione Usa, tuttavia, Lutnick si è opposto ancora una volta. (ANSA).