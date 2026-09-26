(V. '++ Donna getta acido al suo avvocato...' delle 12.56) (ANSA) - MESSINA 26 SET - "E' stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo". A dirlo, parlando con l'ANSA dall'ospedale di Catania dove è ricoverato, l'avvocato Pierfrancesco Broccio originario del villaggio di Santo Stefano Medio a Messina e vittima di un aggressione con dell'acido da parte di una sua cliente ieri sera, sottolineando di "essere fortunosamente fuori pericolo". "Appena mi ha visto - aggiunge - mi ha detto che voleva bere un poco d'acqua e inaspettatamente ha preso l'acido e me lo ha buttato addosso. Fortunatamente non è riuscita a prendermi negli occhi, anche perché avevo gli occhiali. Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, nel collo e in varie altre parti del corpo. Mi sono chiuso nell'auto e sono scappato sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall'acido". "Io - sottolinea l'avvocato Broccio - non ho avuto mai problemi con lei, io sono alto un metro e novanta quindi non avevo paura. Ma dopo quello che ha fatto ne ho avuta molta". Su cosa potrebbe avere spinto la donna a commettere il grave gesto, l'avvocato dice che "l'unico episodio per il quale si sarebbe potuta arrabbiare in passato con me era che gli avevo detto di dire la verità per un fatto del quale aveva accusato una persona, ma non pensavo potesse farmi questo ora". Dopo l'aggressione, conclude l'avvocato Broccio, "la donna è fuggita, gli investitori sanno chi è, e la stanno cercando". (ANSA).