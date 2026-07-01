(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Nessy Guerra "è stata prelevata alle 3 di notte insieme alla bambina su ordine della procura per permettere al padre, Tamer Hamouda, di vederla". Lo ha detto l'avvocata Agata Armanetti, legale di Guerra, a Sky Tg24. "L'ordine della procura - ha detto Armanetti - non può essere eseguito perché non c'è una sentenza che dispone l'affido o la custodia, né il diritto di visita. Quello che noi temiamo è che sia un escamotage per arrestare Nessy e mandarla in carcere". "L'ho sentita fino a pochi minuti fa al telefono - prosegue l'avvocata -. In questo momento è su un divano in una stanza e stanno aspettando che arrivi lui. Mi chiedo come si possa permettere che a un pazzo pluripregiudicato possa essere concesso di vedere la figlia e che venga trattata così una donna vittima di violenza - ha concluso -. Voglio sapere dove finisce la convenzione di Istanbul sulla violenza di genere e quando iniziano i diritti delle persone". (ANSA).