(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Il premio 'Primus inter pares' della 64esima edizione del premio internazionale 'Fedeltà del cane' è stato conferito a Joy, labrador di due anni. La sua insistenza su un punto preciso del corpo della sua proprietaria ha dato un segnale che l'ha portata, a seguito di controlli medici, alla diagnosi di tumore al pancreas, salvandole la vita. Ora, grazie a Barbara e Joy, l'Azienda ospedaliera di Treviso ha una stanza dedicata all'incontro tra il paziente e il proprio animale da compagnia e con il progetto sperimentale 'Compagnia che cura', permette ai pazienti oncologici di avere accanto il proprio animale domestico durante le sedute di chemioterapia. Premio speciale al progetto 'Gimme Five!' con Cloè, Eevee, Google, Happy e Lana, rispettivamente golden retriever di 12 e di 4 anni, jack russel terrier di 7 anni, golden retriever di 7 e 3 anni. Questi sono i cani impiegati nel progetto ideato e realizzato da Il Porto dei piccoli e rivolto ai piccoli pazienti dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Un progetto che vede oggi coinvolti 19 reparti dell'Istituto in modo continuativo per tutto l'anno. 'Gimme Five! - Qua la zampa' è un progetto di Interventi assistiti con gli animali (Iaa), ideato e realizzato dalla Fondazione Il Porto dei piccoli e rivolto - dal 2016 ad oggi - ai bambini ricoverati presso l'Istituto pediatrico genovese. L'équipe multidisciplinare de Il Porto dei piccoli, in sinergia con il personale dell'Istituto Gaslini, porta ai piccoli pazienti, per due giorni a settimana per tutto l'anno, cani appositamente formati. Tra esami, terapie e lunghe attese, i bambini vivono spesso momenti di paura e solitudine: con i cani arrivano risorse che fanno la differenza, la dolcezza di una zampa che si avvicina, uno sguardo gentile, una presenza rassicurante, attimi di normalità, giochi e sorrisi. La cerimonia di premiazione è prevista per questo pomeriggio a san Rocco di Camogli. (ANSA).