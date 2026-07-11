(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Alla luce delle nuove regole in vigore dalla mezzanotte di oggi riguardanti gli autovelox" il minsitero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica che "allo stato attuale, i dispositivi attivi perché corrispondenti ai requisiti richiesti per l'omologazione, sono circa 3.150". Per gli altri, "circa 850 unità, i produttori dovranno richiedere l'omologazione del prototipo" presentando la documentazione integrativa prevista dal decreto. "Soddisfazione del ministro Salvini per il quale l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini", indica il ministero. (ANSA).