(ANSA) - TRIESTE, 01 AGO - Una giornata da grande esodo che, secondo una prima stima, potrebbe terminare con circa oltre 190mila transiti, il 3% in più rispetto al sabato omologo di un anno fa. Questo il report della giornata di oggi da parte di Autostrade Alto Adriatico. È nella direzione Venezia-Trieste dell'autostrada A4 che si è concentrata la gran parte dei volumi di traffico, con la barriera del Lisert che, anche a causa della chiusura della superstrada slovena H4, ha dovuto assorbire i flussi dei veicoli. Alle 8 di mattina si registravano già 2 mila transiti in più rispetto a un anno fa alla barriera. Con l'azione ripetuta della safety car e la deviazione sulla Villesse - Gorizia, alle 16 i transiti alla barriera erano ridotti a 1500 in più. La giornata di grande esodo è confermata dai dati dei caselli di Latisana (+18% rispetto a un anno fa), San Donà di Piave (+18%), e Cordignano + 22%. Alle 17 di oggi su tutta la rete la situazione sta rientrando alla completa normalità. Per domani, l'azienda prevede il transito di circa 177mila mezzi, per un traffico definito "da bollino rosso": sulla A4 in entrambe le direzioni, alla mattina e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Nel pomeriggio possibili code e rallentamenti anche alla barriera di Trieste Lisert, sia in entrata che in uscita. In A23 Palmanova-Tarvisio, direzione Tarvisio, nel pomeriggio traffico intenso. In A28 Portogruaro-Conegliano, direzione Portogruaro, nel pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Cordignano. In A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste, la mattina traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari. (ANSA).