(ANSA) - PECHINO, 27 AGO - Sono 644 le persone ancora disperse dopo l'alluvione improvvisa che mercoledì mattina ha colpito i fiumi Bhotekoshi e Trishuli, in Nepal. Lo riferisce il Nepal Tourism Board (Ntb) in un rapporto aggiornato a mezzogiorno di oggi e riportato da Nepal News. Dei dispersi, 517 sono turisti stranieri e 127 sono cittadini nepalesi, secondo il bilancio dell'Ntb. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso nei distretti di Rasuwa, Nuwakot, Dhading e Gorkha, con squadre composte da forze di sicurezza, autorità locali, guide e Tourist Police impegnate anche nelle operazioni di evacuazione e nella verifica delle persone irreperibili. (ANSA).