(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Non ci facciamo intimidire. La scuola 'dell'indottrinamento' è quella delle politiche ministeriali". Inizia così il comunicato del gruppo di autori di Trame del Tempo, che hanno scritto il volume di storia contestato dal governo e di cui il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiesto il ritiro all'editore. "Chiedere il ritiro di un libro di storia è prima ridicolo e poi preoccupante - aggiungono Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi, Carlo Greppi e Marco Meotto -. Rivela con chiarezza quale scuola si ha in mente: un posto dove si impara ciò che serve a coloro che manovrano le leve del mercato e si tace su ciò che li disturba. In poche parole, la scuola dell'asservimento". (ANSA).