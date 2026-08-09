(ANSA) - VENEZIA, 09 AGO - Nicu Terletchi, il muratore moldavo di 35 anni morto il 4 agosto a seguito di un malore nel suo primo giorno di lavoro in nero a Padova, con ogni probabilità è deceduto per un infarto o un collasso da calore. È quanto emerge, apprende l'ANSA, dalle prime rilevanze dell'autopsia condotta dal medico legale Antonello Cirnelli. Per capire la dinamica della sua morte, gli inquirenti dovranno analizzare a fondo i telefonini degli indagati. Grande importanza poi avrà la definizione della causa e dell'orario della morte, per stabilire quanto tempo Terletchi possa essere sopravvissuto dopo i primi segni di malore. L'autopsia, anticipata da Mattino di Padova, Corriere del Veneto e Gazzettino, esclude che l'uomo abbia bevuto ed è possibile che i sei indagati per omissione di soccorso aggravata abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. (ANSA).