(ANSA) - VICEN, 04 AGO - Sarà l'autopsia a fare luce sulla morte del 19enne trentino Leonardo Cortese deceduto nella piscina Blueplanet 4.0 a Montecchio Precalcino (Vicenza). A disporre l'esame la procura di Vicenza con il pm Hans Roderich Blattner che, per alcune ore nel pomeriggio di lunedì, ha ispezionato il luogo in cui è avvenuta la tragedia, visitando anche la sala macchine, e ha ascoltato alcuni testimoni. E a disposizione degli investigatori c'è anche un video che a quanto pare ha immortalato la tragedia registrando tutti i momenti: dall'allarme ai soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni il 19enne con un amico stava giocando in piscina e si stavano sfidando a percorrere la lunghezza della piscina in apnea. Una prima immersione era andata bene con i due amici che hanno ritentato il gioco dato che l'amico di Leonardo non era riuscito nell'intento. Al secondo tentativo il giovane però non è più riemerso in un punto per altro non profondo della vasca. Da qui l'allarme e il pronto intervento dei bagnini e dei respirabili della struttura i primi a tentare le manovre di rianimazione del ragazzo. All'origine della tragedia vi sarebbe dunque un malore ma sarà l'esame autoptico a chiarire le cause esatte del decesso. (ANSA).