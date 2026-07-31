(ANSA) - ALGERI, 31 LUG - È di almeno 25 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina nella provincia di Boumerdès, alle porte di Algeri, dove un autobus di trasporto passeggeri è uscito di strada e si è ribaltato, finendo in una scarpata. Secondo quanto precisato dalla Protezione civile, l'incidente si è verificato alle 9.41. Le operazioni di soccorso e di evacuazione dei feriti verso l'ospedale sono ancora in corso e il bilancio potrebbe aumentare. Per l'intervento sono stati mobilitati tre mezzi di soccorso e 11 ambulanze. Secondo le prime informazioni, l'autobus proveniva dalla provincia di Sétif, nell'est del Paese, ed era diretto verso la wilaya costiera di Boumerdès, nell'ambito di un'uscita estiva. A bordo viaggiavano diverse famiglie, tra cui donne e bambini. Dopo la tragedia, il primo ministro algerino Sifi Ghrieb e il ministro dell'Interno e dei Trasporti Saïd Saïoud si sono recati sul posto per un sopralluogo. Successivamente hanno raggiunto il Centro ospedaliero universitario di Boumerdès per verificare le condizioni dei feriti. L'incidente riporta alla memoria quello avvenuto nell'agosto dello scorso anno a El Harrach, ad Algeri, quando un autobus precipitò nel fiume provocando 18 morti e 24 feriti. Dopo quella tragedia, il governo annunciò il ritiro entro sei mesi degli autobus per il trasporto passeggeri con oltre 30 anni di servizio. La decisione era stata presa su indicazione del presidente Abdelmadjid Tebboune e accompagnata dall'impegno del ministero dei Trasporti a facilitare la sostituzione dei mezzi più vecchi. Il provvedimento era arrivato dopo forti critiche sulla gestione del trasporto pubblico e sulle condizioni di sicurezza degli autobus. Le autorità di Algeri hanno inoltre rafforzato il quadro normativo sulla sicurezza stradale, con una modifica del Codice della strada entrata in vigore all'inizio di quest'anno e un inasprimento delle sanzioni per diverse violazioni. Le nuove disposizioni miravano a rafforzare il rispetto delle regole e a ridurre gli incidenti sulle strade. Nonostante queste misure e gli interventi annunciati dopo le precedenti tragedie, incidenti mortali continuano a verificarsi, riaprendo il dibattito sulla sicurezza del trasporto passeggeri e sull'efficacia delle misure adottate per prevenirli. (ANSA).