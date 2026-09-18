(ANSA) - MODENA, 18 SET - Centinaia di ricerche sul web di articoli sullo Stato Islamico e su Osama Bin Laden sono emerse nel corso degli accertamenti tecnici irripetibili svolti sui device utilizzati da Salim El Koudri, l'attentatore 31enne che lo scorso 16 maggio ha investito con la propria auto pedoni in centro a Modena, provocando la morte di una donna che era fra le otto persone ferite. Lo riportano il Resto del Carlino di Modena e Il Giornale. Al momento la Digos di Modena e Bologna non avrebbe individuato relazioni dirette dell'indagato con soggetti sospetti. Nel corso degli accertamenti svolti sui dispositivi di El Koudri, nell'ambito del procedimento penale che vede il 31enne indagato per strage, senza che siano contestate ad oggi la premeditazione e l'aggravante terroristica, sono state analizzate centinaia di navigazioni effettuate dal giovane negli ultimi cinque anni, tra queste sono emerse anche le ricerche su Wikipedia, di cui già era stata data notizia, delle stragi in Europa e della guerra in Medio Oriente. Nei dispositivi, inoltre, come noto sono stati trovati anche video deliranti nei quali il giovane pronuncia frasi sconnesse. Tra questi video, come cita il quotidiano 'La Verità', anticipando materiale che manderà in onda domenica la trasmissione 'Fuori dal coro', vi sarebbe anche un video in cui El Koudri si raserebbe la barba poche ore prima dell'attentato. Fra gli altri elementi emersi, ci sarebbero anche migliaia di e-mail inviate ad aziende in cui il giovane pretendeva di essere assunto, oltre alla compilazione di domande sui siti sempre di aziende del territorio. Si attende, entro fine mese, il deposito della perizia psichiatrica su El Koudri. (ANSA).