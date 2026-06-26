(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - Una ragazza di 22 anni è morta ieri sera intorno alle 23 in un incidente d'auto a Borgoricco, nel Padovano. Lo schianto è avvenuto in via Roma, dove la macchina della giovane per cause ancora da accertare è finita ribaltata in un fosso, finendo la sua corsa contro un ponticello di cemento. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per la 22enne non c'è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, ora al lavoro per chiarire le cause della tragedia. (ANSA).