(ANSA) - PAVIA, 06 AGO - Una donna di 51 anni è morta e i due figli, una 14enne e un bambino di 11, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 10 a Cassolnovo (Pavia). L'automobilista stava guidando quando la vettura è uscita di strada ed è finita in un canale pieno d'acqua dopo essersi ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per la 51enne non c'è stato nulla da fare. I figli sono stati trasportati in elicottero in condizioni non gravi all'ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell'uscita di strada. Non è escluso che la donna sia stata colta da un improvviso malore, perdendo il controllo della vettura. (ANSA).