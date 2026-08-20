(ANSA) - TRIESTE, 20 AGO - Paura questa mattina lungo l'autostrada A4 per un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di Latisana, in direzione Trieste. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, una Fiat Panda e un furgone si sono scontrati. A seguito dell'impatto, la vettura si è ribaltata su un fianco, rimanendo bloccata al centro della carreggiata. A bordo dell'utilitaria viaggiavano tre giovani, rimasti incastrati tra le lamiera dell'abitacolo. Per estrarli è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con le squadre dei comandi di Portogruaro e Latisana. Una volta liberati, i tre ragazzi sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Secondo le prime informazioni trasmesse dai soccorritori, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Illeso, ma sotto shock, il conducente del furgone. L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale, con lunghe code. (ANSA).