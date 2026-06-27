(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Una donna morta e un bimbo di 6 mesi ferito grave. È il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 7 al km 1 dell'A14, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna. Un'auto, un minivan, si è ribaltata per cause ancora da chiarire, senza coinvolgere altri veicoli. A bordo viaggiava una famiglia di sei persone, di origine egiziana. Oltre alla donna, deceduta sul colpo, c'era un bimbo di sei mesi che è stato sbalzato nella scarpata facendo un volo di circa tre metri. Il piccolo è stato soccorso dal 118 ed è ricoverato in gravi condizioni. Gli altri quattro passeggeri, tra i quali due bambini, hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto oltre al 118 la Polizia stradale. L'incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata, per circa un'ora. (ANSA).