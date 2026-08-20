(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - Incidente stradale, la scorsa notte, a Calvizzano in provincia di Napoli dove un'auto guidata da un 17enne è finita contro una cabina elettrica, si è ribaltata e ha danneggiato altri veicoli in sosta, cancelli e mura perimetrali di alcune abitazioni. Nell'abitacolo anche il fratello del conducente e un amico, entrambi 15enni. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Marano ad intervenire in viale della Resistenza. I due fratelli sono stati portati al pronto soccorso di Giugliano in codice verde e giallo. L'amico è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli in codice rosso, in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica. L'auto è stata sequestrata. (ANSA).